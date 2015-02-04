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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 04 февраля 2015
Кельн
04.02.2015, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
90'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Ляйтнер
87'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Харник
Замена
Ю. Осако
️️️️
Э. Уджа
76'
Желтая карточка
Я. Герхардт
73'
Желтая карточка
Д. Марох
73'
63'
Замена
Т. Вернер
️️️️
С. Сарарер
Замена
Б. Финне
️️️️
К. Фогт
59'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
С. Пешко
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-2-4-1
1
Хорн
16
Ольковски
6
Виммер
7
Фогт
14
Хектор
5
Марох
21
Пешко
33
Леманн
31
Риссе
28
Халфар
11
Уджа
3-2-3-1-1
26
Ульрайх
32
Баумгартль
14
Глоушек
5
Нидермайер
17
Кляйн
5
Швааб
78
Ляйтнер
4
Гентнер
21
Ромеу
23
Сарарер
22
Харник
21
Пешко
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Пешко
11
Уджа
10
Осако
10
Осако
11
Уджа
7
Фогт
11
Финне
11
Финне
7
Фогт
78
Ляйтнер
44
Максим
44
Максим
78
Ляйтнер
23
Сарарер
11
Вернер
11
Вернер
23
Сарарер
22
Харник
11
Ибишевич
11
Ибишевич
22
Харник
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Кельн - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн Энерги
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