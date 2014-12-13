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Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 13 декабря 2014
Шальке-04
13.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
85'
Л. Сане
47'
Э. Уджа
67'
М. Леманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
ГОЛ! 1:2!
Л. Сане
Пас отдал
А. Учида
85'
Замена
С. Сэм
️️️️
М. Майер
83'
81'
Замена
Т. Брекер
️️️️
Д. Швенто
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Фукс
74'
68'
Замена
Д. Марох
️️️️
М. Риссе
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Леманн
Желтая карточка
Б. Хеведес
66'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Т. Барнетта
58'
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Уджа
Пас отдал
Я. Герхардт
41'
Желтая карточка
К. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Томас Брекер
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Ферманн
5
Хеведес
3
Аого
27
Кирхгофф
28
Фукс
33
Нойштедтер
2
Учида
10
Барнетта
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
3-2-4-1
1
Хорн
6
Виммер
3
Маврай
16
Ольковски
7
Фогт
14
Хектор
31
Риссе
81
Швенто
33
Леманн
31
Герхардт
11
Уджа
10
Барнетта
17
Клеменс
17
Клеменс
10
Барнетта
7
Майер
33
Сэм
33
Сэм
7
Майер
28
Фукс
10
Сане
10
Сане
28
Фукс
81
Швенто
8
Брекер
8
Брекер
81
Швенто
31
Риссе
5
Марох
5
Марох
31
Риссе
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
13
Фабиан Гифер
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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