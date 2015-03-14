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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 14 марта 2015
Боруссия Д
14.03.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
90'
Замена
М. Бречко
️️️️
М. Риссе
Желтая карточка
М. Шмельцер
85'
83'
Замена
Д. Швенто
️️️️
С. Пешко
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Обамеянг
76'
75'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Дейверсон
Желтая карточка
П. Обамеянг
71'
Замена
К. Кампль
️️️️
Г. Мхитарян
61'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
21
Кирх
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
3-2-3-2
1
Хорн
3
Маврай
5
Марох
16
Ольковски
7
Фогт
14
Хектор
31
Риссе
33
Леманн
21
Пешко
11
Уджа
16
Дейверсон
22
Мхитарян
44
Кампль
44
Кампль
22
Мхитарян
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Иммобиле
7
Обамеянг
31
Риссе
2
Бречко
2
Бречко
31
Риссе
21
Пешко
81
Швенто
81
Швенто
21
Пешко
16
Дейверсон
10
Осако
10
Осако
16
Дейверсон
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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