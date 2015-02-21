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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ганновер-96
Кельн - Ганновер-96: обзор матча 21 февраля 2015
Кельн
21.02.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
17'
Э. Уджа
5'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ганновер-96
90'
+3
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Д. Бриан
90'
+1
Вторая желтая
Ж. Перейра
Замена
Дейверсон
️️️️
Ю. Осако
87'
Желтая карточка
П. Ольковски
79'
Желтая карточка
К. Фогт
77'
75'
Желтая карточка
С. Сане
74'
Замена
К. Пандер
️️️️
М. Альборнос
73'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Биттенкурт
71'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Замена
Д. Халфар
️️️️
М. Риссе
61'
47'
Желтая карточка
М. Хирш
27'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
М. Альборнос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Ганновер-96
21
Тимо Кёнигсман
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
5
Марох
16
Ольковски
6
Виммер
14
Хектор
7
Фогт
21
Пешко
31
Риссе
33
Леманн
10
Осако
11
Уджа
3-1-2-2-2
20
Цилер
26
Сане
27
Перейра
6
Марсело
3
Альборнос
35
Хирш
6
Гюльселам
32
Биттенкурт
13
Штиндль
7
Бриан
13
Хоселу
31
Риссе
28
Халфар
28
Халфар
31
Риссе
10
Осако
16
Дейверсон
16
Дейверсон
10
Осако
3
Альборнос
24
Пандер
24
Пандер
3
Альборнос
32
Биттенкурт
7
Приб
7
Приб
32
Биттенкурт
7
Бриан
2
Андреасен
2
Андреасен
7
Бриан
Остались в запасе
Кельн
Ганновер-96
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
21
Тимо Кёнигсман
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
21
Тимо Кёнигсман
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Кельн - Ганновер-96
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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