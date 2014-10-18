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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 18 октября 2014
Кельн
18.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
40'
К. Фогт
74'
С. Цоллер
48'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
90'
Замена
Н. Суботич
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
М. Леманн
78'
Замена
А. Матушик
️️️️
С. Цоллер
76'
75'
Замена
А. Рамос
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 2:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Ю. Осако
74'
72'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
68'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Ю. Осако
️️️️
Д. Халфар
64'
Замена
С. Пешко
️️️️
Д. Швенто
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
К. Фогт
Пас отдал
М. Риссе
40'
33'
Желтая карточка
М. Хуммельс
25'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-4-1
1
Хорн
6
Виммер
3
Маврай
16
Ольковски
14
Хектор
7
Фогт
28
Халфар
33
Леманн
81
Швенто
31
Риссе
6
Цоллер
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
37
Дурм
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Иммобиле
81
Швенто
21
Пешко
21
Пешко
81
Швенто
6
Цоллер
8
Матушик
8
Матушик
6
Цоллер
28
Халфар
10
Осако
10
Осако
28
Халфар
20
Гюндоган
3
Суботич
3
Суботич
20
Гюндоган
22
Мхитарян
7
Обамеянг
7
Обамеянг
22
Мхитарян
9
Иммобиле
20
Рамос
20
Рамос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Рейн Энерги
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