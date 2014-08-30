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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 30 августа 2014
Штутгарт
30.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
22'
Ю. Осако
33'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
Желтая карточка
Ф. Костич
86'
85'
Замена
А. Матушик
️️️️
Ю. Осако
78'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Э. Уджа
Замена
К. Рауш
️️️️
Г. Сакаи
78'
73'
Замена
П. Ольковски
️️️️
М. Риссе
Замена
Ф. Костич
️️️️
А. Максим
63'
61'
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Харник
46'
40'
Желтая карточка
М. Риссе
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Уджа
22'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Осако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
17
Кляйн
2
Сакаи
22
Рюдигер
5
Швааб
4
Гентнер
44
Максим
21
Ромеу
10
Дидави
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-3-2
1
Хорн
7
Фогт
6
Виммер
5
Марох
2
Бречко
14
Хектор
28
Халфар
31
Риссе
33
Леманн
10
Осако
11
Уджа
2
Сакаи
34
Рауш
34
Рауш
2
Сакаи
44
Максим
18
Костич
18
Костич
44
Максим
22
Харник
11
Вернер
11
Вернер
22
Харник
31
Риссе
16
Ольковски
16
Ольковски
31
Риссе
10
Осако
8
Матушик
8
Матушик
10
Осако
11
Уджа
6
Цоллер
6
Цоллер
11
Уджа
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Штутгарт - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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