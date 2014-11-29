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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 29 ноября 2014
Байер
29.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
5 : 1
Завершен
Кельн
26'
К. Беллараби
61'
Х. Чалханоглу
79'
Й. Дрмич
88'
Й. Дрмич
90+1'
К. Беллараби
4'
М. Леманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
ГОЛ! 5:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Й. Дрмич
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Г. Кастро
88'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
ГОЛ! 3:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Х. Сон
79'
77'
Замена
Б. Финне
️️️️
Д. Марох
69'
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Бречко
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
67'
62'
Желтая карточка
К. Виммер
ГОЛ! 2:1!
Х. Чалханоглу
61'
59'
Замена
С. Пешко
️️️️
Д. Швенто
54'
Желтая карточка
М. Леманн
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Х. Чалханоглу
26'
Желтая карточка
Б. Лено
4'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Леманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Томас Брекер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
17
Бениш
21
Топрак
4
Едвай
8
Бендер
10
Чалханоглу
8
Кастро
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-2-2-1
1
Хорн
5
Марох
3
Маврай
6
Виммер
2
Бречко
14
Хектор
81
Швенто
33
Леманн
11
Уджа
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
10
Чалханоглу
10
Крузе
10
Крузе
10
Чалханоглу
81
Швенто
21
Пешко
21
Пешко
81
Швенто
2
Бречко
10
Осако
10
Осако
2
Бречко
5
Марох
11
Финне
11
Финне
5
Марох
Остались в запасе
Байер
Кельн
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
8
Томас Брекер
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
8
Томас Брекер
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Байер - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Бай-Арена
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