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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 21 марта 2015
Кельн
21.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
88'
М. Леманн (П)
27'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
90'
Замена
С. Макиади
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Леманн
88'
Желтая карточка
М. Леманн
84'
82'
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Б. Финне
️️️️
Э. Уджа
82'
Желтая карточка
Дейверсон
73'
Замена
Д. Халфар
️️️️
С. Пешко
73'
71'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
69'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Я. Штернберг
66'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Зелке
Замена
Ю. Осако
️️️️
П. Ольковски
58'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
3-2-3-2
1
Хорн
6
Виммер
5
Марох
16
Ольковски
14
Хектор
7
Фогт
21
Пешко
31
Риссе
33
Леманн
16
Дейверсон
11
Уджа
3-2-3-2
30
Вольф
3
Штернберг
4
Предль
23
Вестергор
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
31
Бартельс
44
Баргфреде
9
Ди Санто
9
Зелке
21
Пешко
28
Халфар
28
Халфар
21
Пешко
16
Ольковски
10
Осако
10
Осако
16
Ольковски
11
Уджа
11
Финне
11
Финне
11
Уджа
3
Штернберг
3
Гарсия
3
Гарсия
3
Штернберг
16
Юнузович
16
Макиади
16
Макиади
16
Юнузович
9
Зелке
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Зелке
Остались в запасе
Кельн
Вердер
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Кельн - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн Энерги
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