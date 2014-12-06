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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 06 декабря 2014
Кельн
06.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
13'
Э. Уджа
53'
Н. Джурдич
90'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
90'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Д. Кор
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Эссвайн
85'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
77'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Н. Джурдич
Замена
Т. Брекер
️️️️
М. Риссе
71'
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. Джурдич
Замена
А. Матушик
️️️️
Д. Швенто
46'
37'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
П. Ольковски
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Никола Джурдич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Томас Брекер
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
30
Каюби
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
3-2-3-1
1
Хорн
3
Маврай
6
Виммер
16
Ольковски
14
Хектор
2
Бречко
31
Герхардт
31
Риссе
81
Швенто
11
Уджа
4-3-1-2
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
24
Клаван
21
Баба
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
28
Джурдич
31
Риссе
8
Брекер
8
Брекер
31
Риссе
81
Швенто
8
Матушик
8
Матушик
81
Швенто
28
Джурдич
13
Мельдерс
13
Мельдерс
28
Джурдич
31
Кор
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
31
Кор
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
27
Эрик Томми
ЛП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Каюби
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Каюби
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Кельн - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн Энерги
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