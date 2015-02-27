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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 27 февраля 2015
Бавария
27.02.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Кельн
3'
Б. Швайнштайгер
10'
Ф. Рибери
67'
А. Роббен
75'
Р. Левандовски
45+1'
Э. Уджа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
78'
Замена
Дейверсон
️️️️
Э. Уджа
Замена
С. Роде
️️️️
Б. Швайнштайгер
77'
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
75'
73'
Желтая карточка
Д. Халфар
72'
Замена
Д. Халфар
️️️️
К. Фогт
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Т. Мюллер
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
67'
46'
Замена
М. Риссе
️️️️
Ю. Осако
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Уджа
Пас отдал
М. Леманн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
10'
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
А. Роббен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
(К)
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ОП
10
Юя Осако
ЦП
21
Славомир Пешко
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
28
Бадштубер
17
Боатенг
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-2-1
1
Хорн
7
Фогт
6
Виммер
5
Марох
2
Бречко
33
Леманн
16
Ольковски
10
Осако
21
Пешко
11
Уджа
31
Швайнштайгер
17
Роде
17
Роде
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
3
Алонсо
3
Алонсо
13
Мюллер
7
Фогт
28
Халфар
28
Халфар
7
Фогт
10
Осако
31
Риссе
31
Риссе
10
Осако
11
Уджа
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Уджа
Остались в запасе
Бавария
Кельн
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Бавария - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:25 (прямая)
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