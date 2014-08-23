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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 23 августа 2014
Кельн
23.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
Замена
П. Ольковски
️️️️
М. Риссе
80'
79'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
М. Риссе
79'
72'
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
К. Фогт
️️️️
Ю. Осако
62'
Желтая карточка
М. Леманн
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
4-4-2
1
Хорн
14
Хектор
6
Виммер
5
Марох
2
Бречко
28
Халфар
33
Леманн
8
Матушик
31
Риссе
10
Осако
11
Уджа
3-5-1-1
15
Адлер
2
Дикмайер
16
Вестерманн
5
Джуру
85
Бехрами
16
Иличевич
30
Арслан
47
Бадель
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
31
Риссе
16
Ольковски
16
Ольковски
31
Риссе
10
Осако
7
Фогт
7
Фогт
10
Осако
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Кельн - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
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