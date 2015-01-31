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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 31 января 2015
Гамбург
31.01.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
62'
М. Риссе
78'
М. Риссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
Желтая карточка
Й. Джуру
82'
79'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Риссе
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Риссе
Пас отдал
Э. Уджа
Замена
М. Байстер
️️️️
М. Гуайда
76'
Замена
П. Ласогга
️️️️
П. Ирачек
72'
67'
Замена
Д. Швенто
️️️️
С. Пешко
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Риссе
Пас отдал
С. Пешко
Замена
З. Штибер
️️️️
Н. Мюллер
58'
16'
Желтая карточка
С. Пешко
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
4-3-1-2
33
Дробны
5
Джуру
41
Райкович
39
Гётц
16
Вестерманн
7
Янсен
8
Ирачек
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
40
Олич
26
Гуайда
3-2-4-1
1
Хорн
6
Виммер
5
Марох
16
Ольковски
7
Фогт
14
Хектор
28
Халфар
31
Риссе
33
Леманн
21
Пешко
11
Уджа
9
Мюллер
10
Штибер
10
Штибер
9
Мюллер
8
Ирачек
10
Ласогга
10
Ласогга
8
Ирачек
26
Гуайда
9
Байстер
9
Байстер
26
Гуайда
31
Риссе
31
Герхардт
31
Герхардт
31
Риссе
21
Пешко
81
Швенто
81
Швенто
21
Пешко
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
15
Рене Адлер
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Гамбург - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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