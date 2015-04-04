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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 04 апреля 2015
Фрайбург
04.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
37'
М. Франтц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
Желтая карточка
П. Крмас
86'
Замена
В. Дарида
️️️️
Ф. Клаус
84'
75'
Замена
Б. Финне
️️️️
С. Пешко
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Н. Петерсен
73'
64'
Замена
Д. Халфар
️️️️
П. Ольковски
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Франтц
63'
54'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Дейверсон
ГОЛ! 1:0!
М. Франтц
Пас отдал
О. Сорг
37'
Желтая карточка
Д. Шмид
34'
18'
Желтая карточка
С. Пешко
16'
Желтая карточка
Дейверсон
Желтая карточка
С. Ритер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-3-2-1
1
Бюрки
25
Сорг
11
Крмас
23
Митрович
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
8
Франтц
30
Клаус
18
Петерсен
3-2-3-2
1
Хорн
5
Марох
6
Виммер
7
Фогт
16
Ольковски
14
Хектор
33
Леманн
31
Риссе
21
Пешко
16
Дейверсон
11
Уджа
30
Клаус
16
Дарида
16
Дарида
30
Клаус
8
Франтц
26
Филипп
26
Филипп
8
Франтц
18
Петерсен
14
Мехмеди
14
Мехмеди
18
Петерсен
16
Ольковски
28
Халфар
28
Халфар
16
Ольковски
21
Пешко
11
Финне
11
Финне
21
Пешко
16
Дейверсон
10
Осако
10
Осако
16
Дейверсон
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Фрайбург - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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