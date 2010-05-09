Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ник Бармби - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1974 (52)
#18 | Полузащитник
170 см | 68 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
19
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
09.05.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
03.05.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0 : 1
24.04.2010
Сандерленд
1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0 : 2
21.04.2010
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.04.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1 : 4
10.04.2010
Бернли
51' - 90'
72'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2 : 0
03.04.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2 : 0
27.03.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3 : 2
20.03.2010
Халл Сити
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1 : 2
13.03.2010
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5 : 1
07.03.2010
Халл Сити
1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 0
20.02.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1 : 0
10.02.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2 : 1
06.02.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1 : 1
02.02.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2 : 2
30.01.2010
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
23.01.2010
Халл Сити
1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0 : 0
16.01.2010
Халл Сити
1' - 66'
29'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2 : 2
29.12.2009
Халл Сити
55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1 : 3
27.12.2009
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3 : 0
19.12.2009
Халл Сити
1' - 46'
46'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
0 : 0
12.12.2009
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 0
05.12.2009
Халл Сити
54' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
1 : 1
28.11.2009
Халл Сити
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Халл Сити
3 : 2
25.11.2009
Эвертон
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
3 : 3
21.11.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2 : 1
08.11.2009
Сток Сити
52' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2 : 0
31.10.2009
Халл Сити
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0 : 0
24.10.2009
Портсмут
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
2 : 1
03.10.2009
Уиган Атлетик
1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
6 : 1
26.09.2009
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
0 : 1
19.09.2009
Бирмингем Сити
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сандерленд
4 : 1
12.09.2009
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
29.08.2009
Халл Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1 : 0
22.08.2009
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Халл Сити
1 : 5
19.08.2009
Тоттенхэм
47' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2 : 1
15.08.2009
Халл Сити
44' - 90'
68'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
10
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+