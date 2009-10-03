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Халл Сити - Уиган Атлетик
Халл Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 03 октября 2009
Халл Сити
03.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
60'
Я. Веннегор оф Хесселинк
68'
Джеованни
87'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Ж. Гомес
Замена
М. Кинг
️️️️
Х. Томас
Замена
С. Муйоколо
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
ГОЛ! 2:1!
С. Синклейр
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
К. Заятте
ГОЛ! 2:0!
Джеованни
Замена
Ж. Гомес
️️️️
П. Шарнер
Замена
К. Гилас
️️️️
Н. Бармби
ГОЛ! 1:0!
Я. Веннегор оф Хесселинк
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Майхилл
19
Заятте
31
Сонко
5
МакШейн
3
Доусон
20
Килбейн
12
Хант
18
Бармби
25
Марни
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
3-2-3-2
43
Киркленд
19
Брамбл
3
Фигероа
20
Шарнер
25
Мелхиот
17
Бойс
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
6
Томас
23
Родальега
9
Скотланд
19
Веннегор оф Хесселинк
22
Муйоколо
22
Муйоколо
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Заятте
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
19
Заятте
18
Бармби
10
Гилас
10
Гилас
18
Бармби
20
Шарнер
16
Гомес
16
Гомес
20
Шарнер
28
Н'Зогбиа
7
Синклейр
7
Синклейр
28
Н'Зогбиа
6
Томас
9
Кинг
9
Кинг
6
Томас
Остались в запасе
Халл Сити
Уиган Атлетик
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
12
Майк Поллит
ВР
6
Вон-Хе Чо
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
6
Вон-Хе Чо
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Халл Сити - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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