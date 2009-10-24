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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Портсмут
Халл Сити - Портсмут: обзор матча 24 октября 2009
Халл Сити
24.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Портсмут
Замена
К. Гилас
️️️️
Д. Марни
Желтая карточка
Б. Майхилл
Замена
Р. Гарсия
️️️️
С. Хант
Замена
Н. Бармби
️️️️
Б. Менди
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
Д. Марни
Желтая карточка
А. Мокоена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
24
Томми Смит
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
12
Уилл Эткинсон
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
10
Камель Гилас
ПП
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
4-4-1-1
13
Майхилл
3
Доусон
4
Гарднер
19
Заятте
5
МакШейн
12
Хант
25
Марни
44
Олофиньяна
3
Менди
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
3-2-3-1-1
1
Джеймс
4
Мокоена
4
Кабуль
36
Уилсон
16
Финнан
26
Бен-Хаим
24
Смит
8
Йебда
23
О'Хара
27
Боатенг
0
Диндан
3
Менди
18
Бармби
18
Бармби
3
Менди
12
Хант
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Хант
25
Марни
10
Гилас
10
Гилас
25
Марни
24
Смит
10
Пикьонн
10
Пикьонн
24
Смит
Остались в запасе
Халл Сити
Портсмут
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
12
Уилл Эткинсон
ЛП
Главный тренер
Фил Браун
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
12
Уилл Эткинсон
ЛП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Халл Сити - Портсмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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