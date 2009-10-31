Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Халл Сити
Бернли - Халл Сити: обзор матча 31 октября 2009
Бернли
31.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
20'
Г. Александер (П)
77'
Г. Александер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Халл Сити
Желтая карточка
Б. Менди
Замена
Ф. Герреро
️️️️
К. Иглс
Замена
Д. Наджент
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
Г. Александер
Замена
К. МакДональд
️️️️
Р. Блэйк
Замена
Н. Бармби
️️️️
С. Хант
Вторая желтая
Джеованни
Желтая карточка
Джеованни
Желтая карточка
Ж. Алтидор
Замена
Б. Менди
️️️️
П. МакШейн
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Желтая карточка
У. Эллиотт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Александер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
14
Ричард Гарсия
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенсен
5
Карлайл
13
Колдуэлл
3
Бикей
25
Джордан
4
Мирс
17
Блэйк
15
Эллиотт
2
Александер
33
Иглс
26
Флетчер
4-4-1-1
12
Дьюк
4
Гарднер
19
Заятте
5
МакШейн
3
Доусон
10
Гилас
44
Олофиньяна
25
Марни
12
Хант
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
33
Иглс
32
Герреро
32
Герреро
33
Иглс
17
Блэйк
29
МакДональд
29
МакДональд
17
Блэйк
26
Флетчер
35
Наджент
35
Наджент
26
Флетчер
12
Хант
18
Бармби
18
Бармби
12
Хант
5
МакШейн
3
Менди
3
Менди
5
МакШейн
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
Остались в запасе
Бернли
Халл Сити
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Бернли - Халл Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Халл Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+