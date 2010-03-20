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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Халл Сити
Портсмут - Халл Сити: обзор матча 20 марта 2010
Портсмут
20.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Халл Сити
37'
Т. Смит
88'
Д. О'Хара
89'
Н. Кану
27'
К. Фолан
73'
К. Фолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Халл Сити
ГОЛ! 3:2!
Н. Кану
ГОЛ! 2:2!
Д. О'Хара
Замена
А. Басинас
️️️️
Р. Роша
Желтая карточка
Б. Майхилл
Замена
Д. Вебер
️️️️
К. Овусу-Абейе
ГОЛ! 1:2!
К. Фолан
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Доусон
Замена
Н. Бармби
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
Н. Кану
️️️️
А. Мокоена
ГОЛ! 1:1!
Т. Смит
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 0:1!
К. Фолан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
24
Томми Смит
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Дин Марни
ЦП
21
Джимми Буллард
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
16
Стив Финнан
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
3-2-3-1-1
1
Джеймс
3
Роша
36
Уилсон
4
Мокоена
39
Бельхадж
6
Хрейдарссон
23
О'Хара
8
Маллинс
24
Смит
0
Овусу-Абейе
10
Пикьонн
4-3-3
13
Майхилл
20
Килбейн
22
Муйоколо
5
МакШейн
3
Доусон
3
Менди
21
Буллард
25
Марни
19
Веннегор оф Хесселинк
21
Фолан
39
Фэган
3
Роша
26
Басинас
26
Басинас
3
Роша
4
Мокоена
27
Кану
27
Кану
4
Мокоена
0
Овусу-Абейе
19
Вебер
19
Вебер
0
Овусу-Абейе
19
Веннегор оф Хесселинк
18
Бармби
18
Бармби
19
Веннегор оф Хесселинк
3
Доусон
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Доусон
Остались в запасе
Портсмут
Халл Сити
12
Джейми Эшдаун
ВР
16
Стив Финнан
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
16
Стив Финнан
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Портсмут - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
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