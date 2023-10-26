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    Vinicius Rodrigues - статистика

    #95 | Полузащитник
    Имя Vinicius Rodrigues
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 13 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 46' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.12.2023 82' -90' Форталеза (Форталеза) 1:0 Гойас (Гояния)
    01.12.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Гойас (Гояния)
    28.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    13.11.2023 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Гойас (Гояния)
    89'
    10.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.11.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:1 Гойас (Гояния)
    03.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    29.10.2023 65' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    26.10.2023 68' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Гойас (Гояния)
    22.10.2023 82' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Гойас (Гояния)
    19.10.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    07.10.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 4:6 Баия (Салвадор)
    03.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    21.09.2023 66' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.09.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    02.09.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.08.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    22.08.2023 77' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    13.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    06.08.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    31.07.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Гремио (Порту-Алегри)
    23.07.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    18.07.2023 66' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:3 Гойас (Гояния)
    04.07.2023 68' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Коритиба (Коритиба)
    69'
    26.06.2023 75' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Гойас (Гояния)
    23.06.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Гойас (Гояния)
    28.05.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Гойас (Гояния)
    20.05.2023 67' -90' Баия (Салвадор) 1:1 Гойас (Гояния)
    15.05.2023 84' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
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