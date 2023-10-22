Everton Morelli - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Everton Morelli
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Everton Morelli
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|31
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.12.2023
|1' -82'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|01.12.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|28'
|13.11.2023
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|78'
|10.11.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.11.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|64'
|03.11.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|29.10.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|26.10.2023
|1' -68'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Гойас (Гояния)
|22.10.2023
|1' -62'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|35'
|19.10.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|45'
|03.10.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|45'
|21.09.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.09.2023
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|02.09.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.08.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|22.08.2023
|1' -77'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|13.08.2023
|1' -85'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|06.08.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|31.07.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|87'
|23.07.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|18.07.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|09.07.2023
|69' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:3
|Гойас (Гояния)
|04.07.2023
|52' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Коритиба (Коритиба)
|26.06.2023
|1' -75'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Гойас (Гояния)
|23.06.2023
|1' -82'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|73' 62'
|12.06.2023
|1' -83'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.05.2023
|1' -61'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Гойас (Гояния)
|08.05.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:5
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|01.05.2023
|1' -89'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|24.04.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)