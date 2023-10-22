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    Everton Morelli - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Everton Morelli
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 31 3 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 1' -46' Гойас (Гояния) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.12.2023 1' -82' Форталеза (Форталеза) 1:0 Гойас (Гояния)
    01.12.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Гойас (Гояния)
    28'
    13.11.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Гойас (Гояния)
    78'
    10.11.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.11.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 0:1 Гойас (Гояния)
    64'
    03.11.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    29.10.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    26.10.2023 1' -68' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Гойас (Гояния)
    22.10.2023 1' -62' Куяба (Куяба) 1:1 Гойас (Гояния)
    35'
    19.10.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 2:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    45'
    03.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    45'
    21.09.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.09.2023 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    02.09.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.08.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    22.08.2023 1' -77' Гойас (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    13.08.2023 1' -85' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    06.08.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    31.07.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Гремио (Порту-Алегри)
    87'
    23.07.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    18.07.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 69' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:3 Гойас (Гояния)
    04.07.2023 52' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Коритиба (Коритиба)
    26.06.2023 1' -75' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Гойас (Гояния)
    23.06.2023 1' -82' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Гойас (Гояния)
    73' 62'
    12.06.2023 1' -83' Гойас (Гояния) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.05.2023 1' -61' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Гойас (Гояния)
    08.05.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:5 Палмейрас (Сан-Паулу)
    01.05.2023 1' -89' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Гойас (Гояния)
    24.04.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
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