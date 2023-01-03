Стефан Стоянович - статистика
#97 | Вратарь
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крушевац
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крушевац
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|13.02.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|06.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|07.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|03.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|28.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|14.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|01.10.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)