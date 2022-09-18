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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Астерас
Левадиакос - Астерас: обзор матча 18 сентября 2022
Левадиакос
18.09.2022, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
49'
П. Лиагас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Астерас
Желтая карточка
Д. Константинидис
87'
80'
Желтая карточка
М. Гардавски
73'
Замена
Х. Барралес
️️️️
Ф. Бертольо
Замена
M. Škvarka
️️️️
Т. Моутинью
69'
Замена
Т. Цириготис
️️️️
А. Мейя
60'
Замена
Г. Вракас
️️️️
К. Думциос
59'
59'
Замена
Х. Регис
️️️️
А. Бенито
Желтая карточка
К. Думциос
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Лиагас
Пас отдал
Т. Моутинью
49'
46'
Замена
М. Гардавски
️️️️
А. Риера
46'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Х. Домингес
Желтая карточка
А. Бельмон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
7
Лео Тилика
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
7
Régis
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
3
Христос Тасулис
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
3-1-5
44
Маркович
24
Лиагас
4
Хэммонд
5
Соуза
30
Панайоту
7
Думциос
12
Мейя
25
Луалуа
77
Бельмон
27
Моутинью
3-3-1-3
1
Пападопулос
87
Жуканович
2
Кармона
24
Альварес
28
Домингес
27
Станко
18
Бертольо
23
Риера
19
Кастаньо
22
Бенито
7
Тилика
12
Мейя
13
Цириготис
13
Цириготис
12
Мейя
7
Думциос
77
Вракас
77
Вракас
7
Думциос
27
Моутинью
92
92
27
Моутинью
23
Риера
25
Гардавски
25
Гардавски
23
Риера
28
Домингес
7
Бартоло
7
Бартоло
28
Домингес
22
Бенито
20
Регис
20
Регис
22
Бенито
18
Бертольо
9
Барралес
9
Барралес
18
Бертольо
Остались в запасе
Левадиакос
Астерас
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
7
Régis
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
7
Régis
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Левадиакос - Астерас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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