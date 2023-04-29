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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Левадиакос
Панетоликос - Левадиакос: обзор матча 29 апреля 2023
Панетоликос
29.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Левадиакос
60'
Ж. Педру
90+13'
Ж. Педру (П)
10'
Г. Никас (П)
44'
Г. Никас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Левадиакос
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Педру
90'
+13
Желтая карточка
Ж. Педру
90'
+9
90'
+4
Желтая карточка
D. Gróf
89'
Замена
Б. Сако
️️️️
А. Еремеефф
82'
Желтая карточка
Я. Янниотас
Замена
A. Voilis
️️️️
Н. Карелис
80'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Х. Диас
80'
Желтая карточка
К. Апостолакис
72'
67'
Желтая карточка
Ф. Сачпекидис
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Морси
66'
65'
Замена
T. Tzimopoulos
️️️️
P. Vinícius
ГОЛ! 1:2!
Ж. Педру
Пас отдал
Х. Диас
60'
46'
Замена
Ф. Сачпекидис
️️️️
Г. Вракас
Замена
Ж. Педру
️️️️
Д. Коловос
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Г. Никас
Пас отдал
А. Еремеефф
33'
Желтая карточка
Г. Никас
Желтая карточка
Д. Хухумис
29'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Никас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Хуанпи
АП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Яннис Янниотас
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
49
Kazenga LuaLua
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Анестис
3
Хухумис
4
Ларссон
49
2
Апостолакис
17
Мартенссон
22
Коловос
25
Морси
10
Хуанпи
20
Диас
80
Карелис
4-3-2-1
99
19
Цапрас
5
3
24
Лиагас
4
Хэммонд
12
8
Никас
70
Янниотас
77
Вракас
19
Еремеефф
25
Морси
27
Шенгелия
27
Шенгелия
25
Морси
20
Диас
8
Бузукис
8
Бузукис
20
Диас
22
Коловос
45
Педру
45
Педру
22
Коловос
80
Карелис
19
19
80
Карелис
5
22
22
5
19
Еремеефф
20
Сако
20
Сако
19
Еремеефф
77
Вракас
7
Сачпекидис
7
Сачпекидис
77
Вракас
Остались в запасе
Панетоликос
Левадиакос
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
49
Kazenga LuaLua
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
49
Kazenga LuaLua
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Панетоликос - Левадиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
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2024.07.30 17:29
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2020.09.20 01:58
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2020.01.05 17:55
7
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
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Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
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