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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Левадиакос
ПАОК - Левадиакос: обзор матча 30 января 2023
ПАОК
30.01.2023, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Левадиакос
10'
Т. Дантас
45+4'
Т. Дантас
15'
Т. Моутинью (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Левадиакос
Замена
И. Насберг
️️️️
Виейринья
90'
+3
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Ш. Шваб
81'
Замена
Виейринья
️️️️
Ж. Састре
80'
78'
Замена
П. Симелидис
️️️️
М. Вихос
Замена
А. Живкович
️️️️
Х. Нарей
72'
Желтая карточка
Х. Нарей
69'
ГОЛ! 2:1!
Т. Дантас
45'
+4
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Моутинью
Желтая карточка
Д. Котарски
12'
ГОЛ! 1:0!
Т. Дантас
Пас отдал
Х. Нарей
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
12
Альфредо Мейя
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
42
Абдулайе Дабо
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Левадиакос
15
Яннис Ангелопулос
ВР
44
Жонас Торо
ЛВ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-2-2-2
24
Котарски
55
Соареш
4
Каргас
3
Кулиеракис
25
Састре
22
Шваб
26
Дантас
45
Константелиас
7
Нарей
7
Оливейра
11
Тайсон
3-2-4-1
97
Стоянович
30
Панайоту
22
Цимопулос
5
Соуза
19
Цапрас
3
Вихос
8
Никас
42
Дабо
25
Луалуа
12
Мейя
27
Моутинью
25
Састре
20
Виейринья
20
Виейринья
25
Састре
Виейринья
37
Насберг
37
Насберг
Виейринья
7
Нарей
14
Живкович
14
Живкович
7
Нарей
22
Шваб
22
Соареш
22
Соареш
22
Шваб
3
Вихос
31
Симелидис
31
Симелидис
3
Вихос
Остались в запасе
ПАОК
Левадиакос
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
15
Яннис Ангелопулос
ВР
4
Стивен Хэммонд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
15
Яннис Ангелопулос
ВР
4
Стивен Хэммонд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ПАОК - Левадиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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