Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Левадиакос
ОФИ - Левадиакос: обзор матча 14 ноября 2022
ОФИ
14.11.2022, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Левадиакос
74'
Х. Анхель Нейра
82'
Ф. Дурмишай
2'
Ф. Дурмишай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Левадиакос
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
90'
+4
Замена
П. Стайкос
️️️️
Ф. Дурмишай
87'
86'
Замена
Б. Сако
️️️️
M. Škvarka
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дурмишай
82'
Желтая карточка
А. Диамантис
80'
79'
Замена
А. Петре
️️️️
К. Думциос
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель Нейра
Пас отдал
Г. Тораринссон
74'
Замена
Тьеви
️️️️
Н. Дико
73'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
К. Балояннис
73'
Замена
А. Диуссе
️️️️
М. Мельядо
73'
Желтая карточка
Н. Дико
71'
Желтая карточка
Л. Переа
70'
Замена
М. Джу
️️️️
Я. Бузукис
62'
Желтая карточка
П. Вурос
56'
Желтая карточка
М. Мельядо
22'
20'
Желтая карточка
Г. Вракас
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Дурмишай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Луис Переа
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
3
Мариос Вихос
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
12
Альфредо Мейя
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
4-1-2-3
35
Мандас
38
Балояннис
64
Ларссон
2
Вурос
15
Диамантис
29
Мельядо
4
Тораринссон
8
Бузукис
17
Дурмишай
12
Дико
23
Переа
2-3-1-4
44
Маркович
5
Соуза
4
Хэммонд
19
Цапрас
8
Никас
3
Вихос
77
Вракас
29
Баанак
92
7
Думциос
70
Янниотас
12
Дико
23
Тьеви
23
Тьеви
12
Дико
29
Мельядо
10
Диуссе
10
Диуссе
29
Мельядо
17
Дурмишай
26
Стайкос
26
Стайкос
17
Дурмишай
8
Бузукис
12
Джу
12
Джу
8
Бузукис
38
Балояннис
10
Нейра
10
Нейра
38
Балояннис
92
20
Сако
20
Сако
92
7
Думциос
9
Петре
9
Петре
7
Думциос
Остались в запасе
ОФИ
Левадиакос
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
97
Стефан Стоянович
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ОФИ - Левадиакос
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Левадиакос
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+