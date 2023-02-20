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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Левадиакос
Атромитос - Левадиакос: обзор матча 20 февраля 2023
Атромитос
20.02.2023, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Левадиакос
33'
Д. Ротариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Левадиакос
80'
Замена
Б. Сако
️️️️
Г. Вракас
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
А. Эрлингмарк
76'
72'
Замена
Ф. Сачпекидис
️️️️
Я. Янниотас
69'
Желтая карточка
А. Еремеефф
61'
Замена
П. Лиагас
️️️️
M. Škvarka
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
53'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ротариу
Пас отдал
Э. Гонсалес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Левадиакос
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
4-1-1-2-2
1
3
Атанасиу
5
Хацисаяс
4
Струнгис
28
Кечрида
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
20
Камара
7
Ротариу
9
Цавидас
9
Робай
3-1-1-1
19
Цапрас
2
Дентакис
30
Панайоту
8
Никас
77
Вракас
19
Еремеефф
3
Эрлингмарк
88
Айкономидис
88
Айкономидис
3
Эрлингмарк
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
24
Лиагас
24
Лиагас
77
Вракас
20
Сако
20
Сако
77
Вракас
Янниотас
7
Сачпекидис
7
Сачпекидис
Янниотас
92
92
70
Янниотас
70
Янниотас
Остались в запасе
Атромитос
Левадиакос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Атромитос - Левадиакос
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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