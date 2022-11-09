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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Олимпиакос
Левадиакос - Олимпиакос: обзор матча 09 ноября 2022
Левадиакос
09.11.2022, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Олимпиакос
82'
Замена
К. Фортунис
️️️️
П. Бьель
82'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Родригес
76'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Г. Масурас
63'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Ю. Эль-Араби
47'
Желтая карточка
М. Врусаи
Замена
Я. Янниотас
️️️️
M. Škvarka
46'
Замена
К. Думциос
️️️️
А. Петре
46'
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
П. Лиагас
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
3
Мариос Вихос
ЦП
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
9
Адриан Петре
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Джош Боулер
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-3-1-3
44
Маркович
4
Хэммонд
24
Лиагас
5
Соуза
8
Никас
3
Вихос
19
Цапрас
77
Вракас
29
Баанак
92
9
Петре
2-2-1-3-2
1
Пасхалакис
14
Андруцос
45
Рецос
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
17
Врусаи
16
Бьель
7
Масурас
19
Эль-Араби
23
Родригес
24
Лиагас
22
Цимопулос
22
Цимопулос
24
Лиагас
92
70
Янниотас
70
Янниотас
92
9
Петре
7
Думциос
7
Думциос
9
Петре
23
Родригес
18
Самассеку
18
Самассеку
23
Родригес
16
Бьель
7
Фортунис
7
Фортунис
16
Бьель
7
Масурас
11
Боулер
11
Боулер
7
Масурас
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Левадиакос
Олимпиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Левадиакос - Олимпиакос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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