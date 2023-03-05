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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Левадиакос
Олимпиакос - Левадиакос: обзор матча 05 марта 2023
Олимпиакос
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 25 тур
6 : 0
Завершен
Левадиакос
2'
П. Бьель
38'
Х. Ин Бом
49'
П. Бьель
58'
С. Бакамбу (П)
86'
С. Каньос
88'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Левадиакос
ГОЛ! 6:0!
С. Каньос
88'
ГОЛ! 5:0!
С. Каньос
86'
82'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Я. Янниотас
Замена
З. Битики
️️️️
Г. Масурас
73'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Фортунис
73'
70'
Замена
Ф. Сачпекидис
️️️️
Г. Вракас
Замена
С. Каньос
️️️️
П. Бьель
60'
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Ин Бом
59'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
59'
59'
Замена
А. Бельмон
️️️️
A. Mejía
59'
Замена
X.
️️️️
П. Симелидис
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Бакамбу
58'
ГОЛ! 3:0!
П. Бьель
Пас отдал
К. Фортунис
49'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ин Бом
Пас отдал
К. Фортунис
38'
Желтая карточка
Г. Масурас
28'
ГОЛ! 1:0!
П. Бьель
Пас отдал
К. Фортунис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
7
Константинос Думциос
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Зимер Битики
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
77
Антони Бельмон
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
16
Xavier
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
13
Рамон
27
Ба
14
Андруцос
5
Ндой
18
Самассеку
16
Ин Бом
7
Масурас
7
Фортунис
16
Бьель
94
Бакамбу
3-2-2-2
99
19
Цапрас
2
Дентакис
3
Вихос
4
Хэммонд
12
77
Вракас
31
Симелидис
70
Янниотас
7
Думциос
16
Ин Бом
23
Касами
23
Касами
16
Ин Бом
7
Фортунис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Масурас
11
Битики
11
Битики
7
Масурас
16
Бьель
7
Каньос
7
Каньос
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
12
77
Бельмон
77
Бельмон
12
70
Янниотас
44
Торо
44
Торо
70
Янниотас
77
Вракас
7
Сачпекидис
7
Сачпекидис
77
Вракас
31
Симелидис
16
16
31
Симелидис
Остались в запасе
Олимпиакос
Левадиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
97
Стефан Стоянович
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Олимпиакос - Левадиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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