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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Левадиакос
Астерас - Левадиакос: обзор матча 08 апреля 2023
Астерас
08.04.2023, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Левадиакос
37'
Я. Янниотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Левадиакос
88'
Замена
Б. Сако
️️️️
А. Еремеефф
Замена
I. Demydenko
️️️️
Х. Мунафо
84'
76'
Желтая карточка
А. Бельмон
57'
Замена
К. Думциос
️️️️
G. Paz
Замена
Сито
️️️️
Х. Регис
56'
Желтая карточка
Х. Регис
53'
50'
Желтая карточка
A. Mejía
42'
Желтая карточка
G. Paz
37'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янниотас
Пас отдал
А. Еремеефф
Желтая карточка
М. Гардавски
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
7
Константинос Думциос
ЦФ
4-3-2-1
99
Цифцис
24
Альварес
18
Атьенца
19
Кастаньо
22
Гарсия
17
Иглесиас
8
Мунафо
25
Гардавски
7
Бартоло
20
Регис
9
Барралес
3-2-3-1-1
99
5
3
24
Лиагас
19
Цапрас
30
Панайоту
4
Хэммонд
12
8
Никас
70
Янниотас
19
Еремеефф
20
Регис
40
Сито
40
Сито
20
Регис
8
Мунафо
11
11
8
Мунафо
19
Еремеефф
20
Сако
20
Сако
19
Еремеефф
3
7
Думциос
7
Думциос
3
Остались в запасе
Астерас
Левадиакос
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Астерас - Левадиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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