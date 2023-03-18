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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Левадиакос
ОФИ - Левадиакос: обзор матча 18 марта 2023
ОФИ
18.03.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Левадиакос
73'
М. Бакич
48'
Г. Никас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Левадиакос
90'
+5
Желтая карточка
D. Gróf
88'
Замена
M. Škvarka
️️️️
Ф. Сачпекидис
84'
Замена
А. Бельмон
️️️️
A. Mejía
84'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Г. Никас
Замена
С. Греннинг
️️️️
М. Бакич
80'
Желтая карточка
М. Мельядо
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Бакич
73'
72'
Желтая карточка
P. Vinícius
Замена
Тьеви
️️️️
К. Балояннис
72'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
70'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
А. Диуссе
64'
Замена
L. Perea
️️️️
Т. Пасалидис
64'
64'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Я. Янниотас
Желтая карточка
Т. Пасалидис
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Никас
Пас отдал
Я. Янниотас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
6
Luis Perea
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
44
Жонас Торо
ЛВ
77
Антони Бельмон
ЦП
92
Michal Škvarka
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
3-3-3-1
35
Мандас
2
Вурос
64
Ларссон
58
Пасалидис
38
Балояннис
29
Мельядо
15
Диамантис
4
Тораринссон
88
Бакич
10
Диуссе
12
Дико
3-2-3-2
99
3
24
Лиагас
5
19
Цапрас
30
Панайоту
4
Хэммонд
12
8
Никас
7
Сачпекидис
70
Янниотас
58
Пасалидис
6
6
58
Пасалидис
38
Балояннис
23
Тьеви
23
Тьеви
38
Балояннис
10
Диуссе
10
Нейра
10
Нейра
10
Диуссе
88
Бакич
17
Греннинг
17
Греннинг
88
Бакич
12
77
Бельмон
77
Бельмон
12
8
Никас
44
Торо
44
Торо
8
Никас
7
Сачпекидис
92
92
7
Сачпекидис
70
Янниотас
19
Еремеефф
19
Еремеефф
70
Янниотас
Остались в запасе
ОФИ
Левадиакос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ОФИ - Левадиакос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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