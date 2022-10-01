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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Левадиакос
ПАС Ламия - Левадиакос: обзор матча 01 октября 2022
ПАС Ламия
01.10.2022, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Левадиакос
61'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Левадиакос
Замена
O. Benítez
️️️️
С. Ашковски
90'
+3
Желтая карточка
Г. Манусос
86'
Желтая карточка
И. Горанов
84'
75'
Замена
️️️️
К. Думциос
75'
Замена
Ж. Торо
️️️️
А. Мейя
Замена
Г. Манусос
️️️️
Р. Боаки
71'
70'
Желтая карточка
А. Бельмон
Желтая карточка
С. Цилулис
70'
63'
Замена
Г. Никас
️️️️
M. Škvarka
ГОЛ! 1:0!
Р. Боаки
61'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
В. Сливка
58'
Замена
С. Ашковски
️️️️
К. Нуньес
57'
Желтая карточка
Д. Адеджо
44'
16'
Желтая карточка
Т. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
29
Патрик Баанак
ЦФ
2-3-1-4
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
13
Генцоглу
16
Бехарано
14
Сливка
23
Цилулис
22
Боаки
11
Нуньес
8
Цандарис
4
Горанов
2-1-5
44
Маркович
5
Соуза
24
Лиагас
19
Цапрас
77
Бельмон
27
Моутинью
92
77
Вракас
12
Мейя
Ашковски
6
6
Ашковски
11
Нуньес
11
Ашковски
11
Ашковски
11
Нуньес
14
Сливка
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
14
Сливка
22
Боаки
9
Манусос
9
Манусос
22
Боаки
92
8
Никас
8
Никас
92
12
Мейя
44
Торо
44
Торо
12
Мейя
Остались в запасе
ПАС Ламия
Левадиакос
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ПАС Ламия - Левадиакос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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