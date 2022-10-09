Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - ПАОК
Левадиакос - ПАОК: обзор матча 09 октября 2022
Левадиакос
09.10.2022, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
90+3'
А. Бельмон
72'
Х. Нарей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - ПАОК
90'
+6
Красная карточка
А. Живкович
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
Г. Никас
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Бельмон
90'
+3
82'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
А. Мейя
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Х. Нарей
Замена
А. Бельмон
️️️️
Ж. Торо
68'
61'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Дантас
61'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Цаусис
Замена
П. Баанак
️️️️
M. Škvarka
56'
Замена
Т. Цириготис
️️️️
К. Думциос
56'
39'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
К. Думциос
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
30
Ставрос Панайоту
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Левадиакос
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
2-3-1-4
44
Маркович
24
Лиагас
5
Соуза
19
Цапрас
30
Панайоту
8
Никас
44
Торо
7
Думциос
12
Мейя
27
Моутинью
92
4-4-1
24
Котарски
2
Лирацис
15
Ингасон
4
Каргас
14
Цаусис
26
Дантас
27
Куртич
7
Эль-Каддури
14
Живкович
7
Нарей
8
Никас
22
Цимопулос
22
Цимопулос
8
Никас
92
29
Баанак
29
Баанак
92
44
Торо
77
Бельмон
77
Бельмон
44
Торо
7
Думциос
13
Цириготис
13
Цириготис
7
Думциос
14
Цаусис
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Цаусис
7
Эль-Каддури
22
Шваб
22
Шваб
7
Эль-Каддури
26
Дантас
21
Бисесвар
21
Бисесвар
26
Дантас
Остались в запасе
Левадиакос
ПАОК
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
97
Стефан Стоянович
ВР
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
97
Стефан Стоянович
ВР
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Левадиакос - ПАОК
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
Новости команд
Все
Левадиакос
ПАОК
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+