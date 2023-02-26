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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Панетоликос
Левадиакос - Панетоликос: обзор матча 26 февраля 2023
Левадиакос
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Панетоликос
84'
Желтая карточка
Х. Диас
80'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
Замена
П. Симелидис
️️️️
Я. Янниотас
80'
80'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Коловос
Замена
К. Думциос
️️️️
Б. Сако
74'
Замена
M. Škvarka
️️️️
Г. Никас
69'
63'
Замена
Хуанпи
️️️️
Л. Шенгелия
34'
Желтая карточка
Д. Хухумис
Желтая карточка
Б. Сако
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
12
Alfredo Mejía
ЦП
16
Xavier
ЦФ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
4-4-1-1
99
30
Панайоту
3
24
Лиагас
2
Дентакис
20
Сако
8
Никас
42
4
Хэммонд
77
Вракас
70
Янниотас
4-1-3-1-1
1
Гратероль
54
Лиавас
5
Младен
4
Ларссон
3
Хухумис
17
Мартенссон
22
Коловос
10
Дуарте
27
Шенгелия
20
Диас
80
Карелис
70
Янниотас
31
Симелидис
31
Симелидис
70
Янниотас
8
Никас
92
92
8
Никас
20
Сако
7
Думциос
7
Думциос
20
Сако
22
Коловос
8
Бузукис
8
Бузукис
22
Коловос
27
Шенгелия
10
Хуанпи
10
Хуанпи
27
Шенгелия
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
Левадиакос
Панетоликос
97
Стефан Стоянович
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
12
Alfredo Mejía
ЦП
16
Xavier
ЦФ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
12
Alfredo Mejía
ЦП
16
Xavier
ЦФ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Левадиакос - Панетоликос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
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