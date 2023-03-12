Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - ОФИ
Левадиакос - ОФИ: обзор матча 12 марта 2023
Левадиакос
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
ОФИ
21'
А. Диамантис (АГ)
27'
Г. Никас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - ОФИ
Желтая карточка
M. Škvarka
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Джу
Желтая карточка
П. Лиагас
86'
80'
Замена
М. Джу
️️️️
Н. Дико
Замена
M. Škvarka
️️️️
Ф. Сачпекидис
80'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Я. Янниотас
80'
Замена
К. Думциос
️️️️
Г. Никас
72'
Желтая карточка
А. Бельмон
68'
Замена
А. Бельмон
️️️️
A. Mejía
66'
57'
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
Тьеви
57'
Замена
С. Греннинг
️️️️
С. Москера
Желтая карточка
Ф. Сачпекидис
44'
31'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
ГОЛ! 2:0!
Г. Никас
Пас отдал
Я. Янниотас
27'
25'
Желтая карточка
А. Диамантис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Диамантис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Тьеви
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
77
Антони Бельмон
ЦП
92
Michal Škvarka
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
12
Месаке Джу
ПВ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
3-2-3-2
99
5
3
24
Лиагас
30
Панайоту
19
Цапрас
8
Никас
4
Хэммонд
12
70
Янниотас
7
Сачпекидис
3-5-1-1
35
Мандас
64
Ларссон
15
Диамантис
58
Пасалидис
4
Тораринссон
21
Тораль
10
Диуссе
88
Бакич
23
Тьеви
33
Москера
12
Дико
12
77
Бельмон
77
Бельмон
12
7
Сачпекидис
92
92
7
Сачпекидис
8
Никас
7
Думциос
7
Думциос
8
Никас
70
Янниотас
19
Еремеефф
19
Еремеефф
70
Янниотас
12
Дико
12
Джу
12
Джу
12
Дико
33
Москера
17
Греннинг
17
Греннинг
33
Москера
23
Тьеви
12
12
23
Тьеви
Остались в запасе
Левадиакос
ОФИ
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Ясминко Велич
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Левадиакос - ОФИ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
Новости команд
Все
Левадиакос
ОФИ
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+