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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Панатинаикос
Левадиакос - Панатинаикос: обзор матча 03 января 2023
Левадиакос
03.01.2023, вторник, 18:00
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
35'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Панатинаикос
80'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
79'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Замена
Т. Цириготис
️️️️
К. Думциос
76'
70'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Б. Вербич
Замена
Г. Вракас
️️️️
Г. Никас
46'
Желтая карточка
П. Симелидис
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
Пас отдал
А. Шпорар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
44
Жонас Торо
ЛВ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
12
Альфредо Мейя
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
4-2-3-1
97
Стоянович
3
Вихос
32
Константинидис
29
Баанак
19
Цапрас
4
Хэммонд
8
Никас
44
Торо
31
Симелидис
27
Моутинью
7
Думциос
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
34
Паласиос
11
Бернард
7
Вербич
99
Шпорар
8
Никас
77
Вракас
77
Вракас
8
Никас
7
Думциос
13
Цириготис
13
Цириготис
7
Думциос
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
7
Вербич
6
Цокай
6
Цокай
7
Вербич
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Левадиакос
Панатинаикос
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
12
Альфредо Мейя
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
12
Альфредо Мейя
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Левадиакос - Панатинаикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
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