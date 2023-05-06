Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Левадиакос
ПАС Ламия - Левадиакос: обзор матча 06 мая 2023
ПАС Ламия
06.05.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Левадиакос
90+3'
З. Тошич
45+1'
Я. Янниотас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Левадиакос
Желтая карточка
Г. Манусос
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
З. Тошич
90'
+3
90'
+1
Замена
П. Симелидис
️️️️
Я. Янниотас
86'
Желтая карточка
А. Бельмон
Желтая карточка
К. Станко
86'
83'
Замена
А. Бельмон
️️️️
Б. Сако
73'
Замена
Ф. Сачпекидис
️️️️
Г. Вракас
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
69'
Замена
Г. Манусос
️️️️
J. Medina
69'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Ф. Цандарис
63'
Желтая карточка
Д. Симон
56'
Замена
С. Цилулис
️️️️
К. Нуньес
56'
55'
Желтая карточка
A. Mejía
46'
Замена
Б. Сако
️️️️
А. Еремеефф
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Янниотас
Пенальти не реализован!
J. Medina
42'
Желтая карточка
К. Нуньес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Яннис Янниотас
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
18
Зоран Тошич
ПВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
20
Бакари Сако
ЦП
49
Kazenga LuaLua
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
16
Xavier
ЦФ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
4-1-2-2-1
55
Кошелев
23
Абанда
5
14
Пападопулос
2
Симон
27
Станко
14
Сливка
8
Цандарис
11
Мартинес
11
Нуньес
9
4-3-2-1
99
19
Цапрас
24
Лиагас
3
30
Панайоту
8
Никас
4
Хэммонд
12
70
Янниотас
77
Вракас
19
Еремеефф
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
11
Нуньес
23
Цилулис
23
Цилулис
11
Нуньес
9
9
Манусос
9
Манусос
9
8
Цандарис
45
45
8
Цандарис
19
Еремеефф
20
Сако
20
Сако
19
Еремеефф
Сако
77
Бельмон
77
Бельмон
Сако
70
Янниотас
31
Симелидис
31
Симелидис
70
Янниотас
77
Вракас
7
Сачпекидис
7
Сачпекидис
77
Вракас
Остались в запасе
ПАС Ламия
Левадиакос
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
Главный тренер
Джанлука Феста
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
49
Kazenga LuaLua
ЦП
16
Xavier
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
49
Kazenga LuaLua
ЦП
16
Xavier
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ПАС Ламия - Левадиакос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
Левадиакос
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+