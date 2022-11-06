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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Левадиакос
Панетоликос - Левадиакос: обзор матча 06 ноября 2022
Панетоликос
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Левадиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Левадиакос
90'
+5
Замена
Т. Цириготис
️️️️
M. Škvarka
90'
+4
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
А. Петре
Желтая карточка
Г. Ксенитидис
86'
80'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
К. Луалуа
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Д. Коловос
76'
Замена
Д. Морси
️️️️
Н. Даго
67'
29'
Желтая карточка
Г. Никас
Желтая карточка
Л. Шенгелия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
92
Michal Škvarka
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Панетоликос
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
3
Мариос Вихос
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
4-3-1-3
2
Бакакис
13
Корнелиус
5
Младен
4
Ларссон
17
Мартенссон
22
Коловос
27
Шенгелия
10
Даго
99
Анестис
80
Карелис
3
Хухумис
3-2-1-4
44
Маркович
5
Соуза
24
Лиагас
4
Хэммонд
19
Цапрас
8
Никас
77
Вракас
29
Баанак
25
Луалуа
9
Петре
92
22
Коловос
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
22
Коловос
10
Даго
25
Морси
25
Морси
10
Даго
9
Петре
22
Цимопулос
22
Цимопулос
9
Петре
25
Луалуа
70
Янниотас
70
Янниотас
25
Луалуа
92
13
Цириготис
13
Цириготис
92
Остались в запасе
Панетоликос
Левадиакос
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Панетоликос - Левадиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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31 июля
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21 мая
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