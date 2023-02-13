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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Левадиакос
АЕК - Левадиакос: обзор матча 13 февраля 2023
АЕК
13.02.2023, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Левадиакос
37'
Л. Гарсия
45+3'
Н. Амрабат (П)
84'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Левадиакос
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
+3
89'
Замена
Д. Константинидис
️️️️
Г. Вракас
ГОЛ! 3:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
Н. Элиассон
84'
Пенальти не реализован!
С. Цубер
77'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Л. Гарсия
73'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Араухо
65'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Н. Амрабат
65'
Замена
П. Манталос
️️️️
Д. Шиманьски
65'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
О. Пинеда
65'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
60'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Амрабат
45'
+3
45'
Желтая карточка
Г. Вракас
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Ясминко Велич
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Левадиакос
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
99
Гарсия
21
Араухо
39
Амрабат
2-3-1
97
Стоянович
2
Дентакис
30
Панайоту
4
Хэммонд
8
Никас
20
Сако
77
Вракас
25
Пинеда
17
Элиассон
17
Элиассон
25
Пинеда
21
Араухо
7
Цубер
7
Цубер
21
Араухо
4
Шиманьски
20
Манталос
20
Манталос
4
Шиманьски
39
Амрабат
8
Гачинович
8
Гачинович
39
Амрабат
99
Гарсия
9
ван Верт
9
ван Верт
99
Гарсия
77
Вракас
32
Константинидис
32
Константинидис
77
Вракас
Остались в запасе
АЕК
Левадиакос
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Остались в запасе
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча АЕК - Левадиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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