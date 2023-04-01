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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Атромитос
Левадиакос - Атромитос: обзор матча 01 апреля 2023
Левадиакос
01.04.2023, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
74'
P. Vinícius
82'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Атромитос
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Кьяртанссон
76'
Желтая карточка
К. Коцопулос
Желтая карточка
Г. Никас
76'
ГОЛ! 1:0!
P. Vinícius
Пас отдал
Б. Сако
74'
69'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
М. Цавидас
69'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
С. Фридьоунссон
Замена
Б. Сако
️️️️
Я. Янниотас
61'
46'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
В. Клонаридис
43'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
12
Alfredo Mejía
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3-2-3-2
99
3
5
24
Лиагас
30
Панайоту
19
Цапрас
12
8
Никас
4
Хэммонд
70
Янниотас
7
Сачпекидис
3-1-2-4
1
28
Кечрида
5
Хацисаяс
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
9
Цавидас
14
Клонаридис
24
9
Робай
70
Янниотас
20
Сако
20
Сако
70
Янниотас
28
Фридьоунссон
88
Айкономидис
88
Айкономидис
28
Фридьоунссон
14
Клонаридис
7
Ротариу
7
Ротариу
14
Клонаридис
9
Цавидас
23
Коцопулос
23
Коцопулос
9
Цавидас
Остались в запасе
Левадиакос
Атромитос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Левадиакос - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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