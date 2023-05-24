Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Arnaud Djoum - статистика

#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
24.05.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 1
20.05.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
13.05.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.05.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
22.04.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
09.04.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Рейнджерс
2 : 0
01.04.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
18.03.2023
Сент-Миррен
58' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
1 : 1
08.03.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
04.03.2023
Абердин
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.02.2023
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
18.02.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хартс
3 : 1
04.02.2023
Данди Юнайтед
51' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2023
Данди Юнайтед
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
29.01.2023
Селтик
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
2 : 2
14.01.2023
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
08.01.2023
Рейнджерс
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
02.01.2023
Данди Юнайтед
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
28.12.2022
Росс Каунти
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
2 : 2
24.12.2022
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
1 : 0
12.11.2022
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
4 : 0
09.11.2022
Килмарнок
1' - 76'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 2
05.11.2022
Данди Юнайтед
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
29.10.2022
Мазервелл
Был в запасе
Главные новости
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
1
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+