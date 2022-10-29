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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Мазервелл
Данди Юнайтед - Мазервелл: обзор матча 29 октября 2022
Данди Юнайтед
29.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Мазервелл
22'
S. Solholm Johansen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Мазервелл
Замена
P. Pawlett
️️️️
Д. МакГрат
82'
75'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Б. Спиттал
74'
Замена
B. Maguire
️️️️
К. Слаттери
Замена
G. Middleton
️️️️
С. Флетчер
73'
66'
Желтая карточка
К. Слаттери
60'
Замена
B. Mugabi
️️️️
S. Solholm Johansen
Замена
И. Харкс
️️️️
Д. Левитт
46'
Красная карточка
Т. Уотт
40'
22'
ГОЛ! 0:1!
S. Solholm Johansen
Пас отдал
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
32
Тони Уотт
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Иан Харкс
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
4-1-1-4
1
16
Бехич
33
10
25
Эдвардс
63
Левитт
17
МакГрат
32
Уотт
26
Флетчер
2
33
3-4-3
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
24
Пенни
8
Слаттери
16
Госс
39
МакКинстри
16
Спиттал
15
29
Шилдс
99
ван Веен
63
Левитт
6
Харкс
6
Харкс
63
Левитт
17
МакГрат
8
8
17
МакГрат
26
Флетчер
45
45
26
Флетчер
15
15
15
15
8
Слаттери
22
22
8
Слаттери
16
Спиттал
23
Моррис
23
Моррис
16
Спиттал
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Мазервелл
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
10
Arnaud Djoum
ЦП
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
10
Arnaud Djoum
ЦП
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди Юнайтед - Мазервелл
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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