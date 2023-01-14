Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Данди Юнайтед
Хиберниан - Данди Юнайтед: обзор матча 14 января 2023
Хиберниан
14.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
25'
К. Нисбет
90+2'
К. Нисбет
6'
G. Middleton
30'
И. Харкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Данди Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
К. Нисбет
90'
+2
90'
Желтая карточка
P. Pawlett
87'
Замена
P. Pawlett
️️️️
C. Sibbald
83'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
С. Флетчер
65'
Желтая карточка
С. Флетчер
Замена
Г. МакКирди
️️️️
У. Фиш
64'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
К. Магеннис
64'
62'
Желтая карточка
G. Middleton
Желтая карточка
К. Магеннис
52'
30'
ГОЛ! 1:2!
И. Харкс
Желтая карточка
Л. Стивенсон
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Нисбет
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
G. Middleton
Пас отдал
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
33
Бушири
5
Портеус
2
Фиш
32
Кэмпбелл
16
Магеннис
11
Ньюэлл
46
МакГиди
27
Йуан
15
Нисбет
4-2-4
1
25
Эдвардс
33
10
16
Бехич
10
6
Харкс
26
Флетчер
2
33
45
16
Магеннис
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
16
Магеннис
2
Фиш
13
МакКирди
13
МакКирди
2
Фиш
26
Флетчер
17
МакГрат
17
МакГрат
26
Флетчер
10
8
8
10
Остались в запасе
Хиберниан
Данди Юнайтед
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хиберниан - Данди Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
Новости команд
Все
Хиберниан
Данди Юнайтед
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+