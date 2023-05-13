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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Росс Каунти
Данди Юнайтед - Росс Каунти: обзор матча 13 мая 2023
Данди Юнайтед
13.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Росс Каунти
24'
Д. МакГрат (П)
1'
Д. Уайт
57'
Д. Уайт
72'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Росс Каунти
90'
+4
Желтая карточка
Д. Уайт
Желтая карточка
Д. МакГрат
90'
+4
Желтая карточка
S. McMann
80'
75'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Я. Дханда
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
И. Харкс
74'
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Уайт
Пас отдал
С. Маррей
64'
Замена
С. Маррей
️️️️
А. Самуэль
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уайт
51'
Желтая карточка
К. Рэндалл
45'
Желтая карточка
А. Самуэль
43'
Желтая карточка
Я. Дханда
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГрат
24'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уайт
Пас отдал
Д. Болдуин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Данди Юнайтед
30
Lewis O'Donnell
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
42
Ноан Кенне
ОП
11
Овура Эдвардс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
3-2-1-1-3
1
25
Эдвардс
33
10
16
Бехич
2
Айина
6
Харкс
17
МакГрат
16
26
Флетчер
21
Нисканен
4-2-2-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
20
Болдуин
4
Яковитти
3
Хармон
22
Лотури
18
Канкола
11
Симс
31
Дханда
9
Самуэль
10
Уайт
6
Харкс
58
58
6
Харкс
31
Дханда
22
Тиллсон
22
Тиллсон
31
Дханда
9
Самуэль
15
Маррей
15
Маррей
9
Самуэль
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Росс Каунти
30
Lewis O'Donnell
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
30
Lewis O'Donnell
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Данди Юнайтед - Росс Каунти
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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