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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди Юнайтед
Селтик - Данди Юнайтед: обзор матча 05 ноября 2022
Селтик
05.11.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
6'
С. Хакшабанович
34'
С. Хакшабанович
90'
К. Фурухаси
90+2'
Л. Абада
12'
С. Флетчер (П)
87'
Д. Левитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Данди Юнайтед
Желтая карточка
Л. Абада
90'
+2
Желтая карточка
М. Йенц
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
Л. Абада
Пас отдал
М. О'Райли
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
К. Фурухаси
Пас отдал
Э. Ролстон
90'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Д. Тернбулл
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Левитт
76'
Замена
A. Meekison
️️️️
Д. МакГрат
76'
Замена
Т. Уотт
️️️️
И. Харкс
Замена
Д. Форрест
️️️️
Жота
75'
71'
Замена
G. Middleton
️️️️
С. Флетчер
Замена
Л. Абада
️️️️
С. Хакшабанович
65'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Г. Якумакис
65'
64'
Замена
Д. Левитт
️️️️
A. Djoum
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
А. Бернабеи
46'
ГОЛ! 2:1!
С. Хакшабанович
Пас отдал
Г. Якумакис
34'
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Флетчер
Желтая карточка
А. Бернабеи
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Хакшабанович
Пас отдал
Жота
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
26
Бернабеи
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
4
Йенц
33
О'Райли
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Жота
29
Хакшабанович
7
Якумакис
4-2-1-3
1
25
Эдвардс
33
10
16
Бехич
10
6
Харкс
17
МакГрат
2
33
26
Флетчер
7
Жота
49
Форрест
49
Форрест
7
Жота
26
Бернабеи
32
Тэйлор
32
Тэйлор
26
Бернабеи
7
Якумакис
7
Фурухаси
7
Фурухаси
7
Якумакис
29
Хакшабанович
11
Абада
11
Абада
29
Хакшабанович
14
Тернбулл
38
Маэда
38
Маэда
14
Тернбулл
10
63
Левитт
63
Левитт
10
17
МакГрат
10
10
17
МакГрат
26
Флетчер
45
45
26
Флетчер
6
Харкс
32
Уотт
32
Уотт
6
Харкс
Остались в запасе
Селтик
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Селтик - Данди Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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