Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Ливингстон
Данди Юнайтед - Ливингстон: обзор матча 22 апреля 2023
Данди Юнайтед
22.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
17'
Д. МакГрат
85'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Ливингстон
87'
Желтая карточка
Д. Пенрис
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
85'
77'
Замена
С. Питтман
️️️️
A. Shinnie
76'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
S. Elder
66'
Желтая карточка
A. Shinnie
Желтая карточка
Л. Айина
58'
Желтая карточка
И. Харкс
40'
Желтая карточка
C. Sibbald
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГрат
Пас отдал
И. Харкс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
3-2-1-1-3
1
4
33
10
16
Бехич
2
Айина
6
Харкс
17
МакГрат
2
21
Нисканен
26
Флетчер
3-3-1-3
30
Джордж
2
Девлин
4
Бойес
5
Фицуотер
8
Холт
22
10
Келли
26
Монтано
16
7
19
Андерсон
16
29
Пенрис
29
Пенрис
16
22
8
Питтман
8
Питтман
22
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Ливингстон
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди Юнайтед - Ливингстон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
Все
Данди Юнайтед
Ливингстон
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+