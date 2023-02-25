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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди Юнайтед
Росс Каунти - Данди Юнайтед: обзор матча 25 февраля 2023
Росс Каунти
25.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
6'
И. Брофи
14'
Я. Дханда
63'
Д. Уайт
70'
И. Брофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Данди Юнайтед
Желтая карточка
Р. Каллахан
86'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
83'
78'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Д. МакГрат
74'
Желтая карточка
C. Sibbald
Замена
Д. Симс
️️️️
Г. Эдвардс
73'
Замена
С. Маррей
️️️️
И. Брофи
73'
ГОЛ! 4:0!
И. Брофи
Пас отдал
В. Лотури
70'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уайт
Пас отдал
И. Брофи
63'
20'
Желтая карточка
Д. МакГрат
ГОЛ! 2:0!
Я. Дханда
Пас отдал
И. Брофи
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Брофи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Данди Юнайтед
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лэйдлоу
3
Хармон
20
Болдуин
4
Яковитти
8
Рэндалл
42
Кенне
22
Лотури
31
Дханда
7
Эдвардс
10
Уайт
27
Брофи
4-2-1-4
25
Эдвардс
4
10
16
Бехич
63
Левитт
10
17
МакГрат
18
33
31
26
Флетчер
7
Эдвардс
11
Симс
11
Симс
7
Эдвардс
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
27
Брофи
15
Маррей
15
Маррей
27
Брофи
17
МакГрат
21
Нисканен
21
Нисканен
17
МакГрат
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди Юнайтед
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1
Mark Birighitti
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Росс Каунти - Данди Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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