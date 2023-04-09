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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хиберниан
Данди Юнайтед - Хиберниан: обзор матча 09 апреля 2023
Данди Юнайтед
09.04.2023, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Хиберниан
8'
С. Флетчер
90'
Д. МакГрат (П)
70'
Н. Кухаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Хиберниан
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
С. Флетчер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. МакГрат
90'
86'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
Э. Йуан
75'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
М. Чабрая
75'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Г. МакКирди
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кухаревич
Пас отдал
М. Чабрая
58'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Кэмпбелл
38'
Желтая карточка
С. Джей Иган-Райли
27'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Бехич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-2-1-1-3
1
10
33
4
16
Бехич
2
Айина
6
Харкс
17
МакГрат
2
26
Флетчер
18
3-1-3-3
1
Маршалл
4
Иган-Райли
2
Фиш
5
Чабрая
32
Кэмпбелл
28
Кадден
11
Ньюэлл
8
Джегго
13
МакКирди
27
Йуан
15
Нисбет
26
Флетчер
25
Эдвардс
25
Эдвардс
26
Флетчер
5
Чабрая
16
Стивенсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
13
МакКирди
20
Хендерсон
20
Хендерсон
13
МакКирди
27
Йуан
80
Тавареш
80
Тавареш
27
Йуан
32
Кэмпбелл
9
Кухаревич
9
Кухаревич
32
Кэмпбелл
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хиберниан
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Хиберниан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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