Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Росс Каунти
Данди Юнайтед - Росс Каунти: обзор матча 28 декабря 2022
Данди Юнайтед
28.12.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Росс Каунти
9'
К. Рэндалл (АГ)
70'
C. Mulgrew
90+6'
C. Sibbald
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Росс Каунти
ГОЛ! 3:0!
C. Sibbald
90'
+6
86'
Замена
Б. Патон
️️️️
Р. Каллахан
Желтая карточка
S. McMann
85'
Замена
Т. Уотт
️️️️
С. Флетчер
81'
81'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Д. Хармон
80'
Замена
Д. Болдуин
️️️️
К. Уотсон
80'
Замена
К. Джонсон
️️️️
К. Рэндалл
Замена
A. Djoum
️️️️
Д. Левитт
79'
ГОЛ! 2:0!
C. Mulgrew
Пас отдал
Д. Левитт
70'
Желтая карточка
И. Харкс
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Рэндалл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
10
Arnaud Djoum
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Росс Каунти
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
6
Бен Патон
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
19
Вильям Акио
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
4-2-4
1
25
Эдвардс
10
33
4
63
Левитт
6
Харкс
26
Флетчер
6
33
45
4-1-2-2-1
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
15
Уотсон
4
Яковитти
3
Хармон
22
Тиллсон
22
Лотури
18
Каллахан
11
Эдвардс
31
Дханда
10
Уайт
63
Левитт
10
10
63
Левитт
26
Флетчер
32
Уотт
32
Уотт
26
Флетчер
15
Уотсон
20
Болдуин
20
Болдуин
15
Уотсон
8
Рэндалл
22
Джонсон
22
Джонсон
8
Рэндалл
18
Каллахан
6
Патон
6
Патон
18
Каллахан
3
Хармон
11
Олаигбе
11
Олаигбе
3
Хармон
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Росс Каунти
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
19
Вильям Акио
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
19
Вильям Акио
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Данди Юнайтед - Росс Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
Все
Данди Юнайтед
Росс Каунти
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+