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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед: обзор матча 06 мая 2023
Сент-Джонстон
06.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
43'
Л. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Желтая карточка
Г. Кэри
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
S. McMann
87'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
И. Харкс
Замена
З. Радден
️️️️
С. Мэй
81'
80'
Желтая карточка
C. Sibbald
Желтая карточка
С. Мэй
72'
72'
Желтая карточка
А. Бехич
Замена
Т. Бэйр
️️️️
М. Хальберг
67'
64'
Желтая карточка
И. Нисканен
61'
Красная карточка
C. Mulgrew
ГОЛ! 1:0!
Л. Гордон
Пас отдал
С. Мэй
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
45
Jackson Mylchreest
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Мэттьюз
4
Гордон
4
Консидайн
8
3
Монтгомери
2
Браун
10
Кэри
8
Филлипс
5
Хальберг
7
Райт
17
Мэй
3-2-1-1-3
1
4
33
10
2
Айина
16
Бехич
6
Харкс
17
МакГрат
21
Нисканен
26
Флетчер
2
5
Хальберг
9
Бэйр
9
Бэйр
5
Хальберг
17
Мэй
7
Радден
7
Радден
17
Мэй
33
25
Эдвардс
25
Эдвардс
33
6
Харкс
58
58
6
Харкс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
45
Jackson Mylchreest
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
45
Jackson Mylchreest
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Остались в запасе
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
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