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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди Юнайтед
Ливингстон - Данди Юнайтед: обзор матча 20 мая 2023
Ливингстон
20.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
11'
Б. Андерсон
59'
Д. Пенрис
21'
И. Харкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Данди Юнайтед
90'
+4
Вторая желтая
А. Бехич
88'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
C. Mulgrew
85'
Желтая карточка
А. Бехич
Желтая карточка
S. Elder
84'
Желтая карточка
С. Омеонга
80'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Б. Андерсон
77'
76'
Замена
Д. Левитт
️️️️
C. Sibbald
Замена
С. Питтман
️️️️
К. Монтано
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пенрис
59'
Замена
T. Parkes
️️️️
М. Бойес
58'
Замена
С. Омеонга
️️️️
A. Shinnie
46'
39'
Желтая карточка
И. Нисканен
21'
ГОЛ! 1:1!
И. Харкс
ГОЛ! 1:0!
Б. Андерсон
Пас отдал
К. Монтано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
16
Rory Macleod
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
40
Стефан Омеонга
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Джордж
16
Келли
3
4
Бойес
29
Пенрис
2
Девлин
10
Келли
22
26
Монтано
19
Андерсон
7
3-2-1-1-3
1
4
33
10
2
Айина
16
Бехич
6
Харкс
17
МакГрат
45
21
Нисканен
16
22
40
Омеонга
40
Омеонга
22
26
Монтано
8
Питтман
8
Питтман
26
Монтано
4
Бойес
4
4
4
Бойес
19
Андерсон
2
Брэндон
2
Брэндон
19
Андерсон
4
58
58
4
10
63
Левитт
63
Левитт
10
Остались в запасе
Ливингстон
Данди Юнайтед
14
Jack Hamilton
ВР
8
Джейсон Холт
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
8
Джейсон Холт
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Ливингстон - Данди Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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